انخفاض النفط مع خطط أوبك لزيادة الإنتاج وضغوط العقوبات الأميركية

شفق نيوز - بغداد / أربيل

تراجعت أسعار النفط، يوم الثلاثاء، مواصلة الانخفاضات من الجلستين السابقتين، حيث طغت الضغوط الناجمة عن خطط أوبك لزيادة الإنتاج على التفاؤل بشأن اتفاق تجاري محتمل بين الولايات المتحدة والصين.

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت أربعة سنتات لتصل إلى 65.58 دولارًا للبرميل، بينما تراجع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي تسعة سنتات ليصل إلى 61.22 دولارًا للبرميل.

وقال بنك ANZ في مذكرة صباحية: “قام المتعاملون بتقييم التقدم في محادثات التجارة بين الولايات المتحدة والصين والتوقعات الأوسع للإمدادات”.

وفي ظل تأثير معاكس على الأسعار، تتجه أوبك+، التي تضم منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاء من بينهم روسيا، نحو زيادة متواضعة أخرى في الإنتاج في ديسمبر، وفقًا لأربعة مصادر مطلعة على المحادثات. وبعد أن قلصت المجموعة الإنتاج لعدة سنوات لدعم السوق، بدأت في التراجع عن تلك التخفيضات في أبريل.

ويمثل التفاؤل بشأن احتمال إبرام اتفاق تجاري بين الولايات المتحدة والصين عامل دعم للأسعار، حيث من المقرر أن يلتقي الرئيسان دونالد ترامب وشي جين بينغ يوم الخميس في كوريا الجنوبية. وأوضح وزير الخارجية الصيني وانغ يي خلال مكالمة هاتفية مع وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو أن بكين تأمل أن تتمكن واشنطن من الالتقاء بها في منتصف الطريق للتحضير لتفاعلات رفيعة المستوى بين البلدين.

وفي الأسبوع الماضي، سجل خام برنت وخام غرب تكساس الوسيط أكبر مكاسب أسبوعية منذ يونيو، بعد فرض ترامب عقوبات على روسيا مرتبطة بأوكرانيا لأول مرة في ولايته الثانية، مستهدفًا شركتي النفط لوك أويل وروسنفت.

وعقب العقوبات، أعلنت شركة لوك أويل، ثاني أكبر منتج للنفط في روسيا، أنها ستبيع أصولها الدولية، وهو الإجراء الأكثر أهمية من قبل شركة روسية حتى الآن بعد العقوبات الغربية على خلفية حرب روسيا في أوكرانيا، التي بدأت في فبراير 2022.