سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

أخرى

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

انخفاض النفط مع ثبات الدولار ومخاوف العرض تمنع الخسائر

Category: اقتصـاد

Date: 2022-11-03T04:56:02+0000
انخفاض النفط مع ثبات الدولار ومخاوف العرض تمنع الخسائر

شفق نيوز/ تراجعت العقود الآجلة للنفط في وقت مبكر يوم الخميس، مع ثبات الدولار على الموقف المتشدد لمجلس الاحتياطي الفيدرالي، لكن المخاوف بشأن مخاطر الإمدادات التي تلوح في الأفق أبقت أدنى الأسعار.

وتراجع خام برنت 36 سنتا أو 0.37 بالمئة إلى 95.80 دولاراً للبرميل في الساعة 014:12 بتوقيت جرينتش، بينما تراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 50 سنتا أو 0.56 بالمئة إلى 89.50 دولاراً.

واستقرت المؤشرات القياسية مرتفعة بأكثر من دولار واحد يوم الأربعاء، مدعومًا بانخفاض آخر في مخزونات النفط الأمريكية، حتى مع رفع بنك الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس.

وظلت مخاطر العرض العالمي تزال تلوح في الأفق بشكل كبير.

ومن المقرر أن يبدأ الحظر الذي يفرضه الاتحاد الأوروبي على النفط الروسي لغزو أوكرانيا في الخامس من ديسمبر كانون الأول يعقبه وقف لواردات المنتجات النفطية في فبراير/ شباط.

وقال محللون نفطيون إنه من المرجح أيضًا أن يحافظ منتجو أوبك على شح الإمدادات في الأشهر المقبلة، فقد يواجهون صعوبة في الوصول إلى حصص الإنتاج المحددة مسبقًا.

وانخفض انتاج منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) في أكتوبر تشرين الأول للمرة الأولى منذ يونيو حزيران.

على جانب الطلب فان أي مؤشر على إعادة فتح أبواب الصين بعد قيود COVID-19 يمكن أن يكون "محورًا كبيرا في طلب النفط".

related

النفط يرتفع مع نمو الطلب واشتباكات ليبيا

Date: 2022-08-29 05:52:24
النفط يرتفع مع نمو الطلب واشتباكات ليبيا

ارتفاع بأسعار النفط وسط مخاوف

Date: 2020-07-23 11:31:22
ارتفاع بأسعار النفط وسط مخاوف

توقعات بتخطي اسعار النفط 100 دولار بعد ازمة اوكرانيا

Date: 2022-02-22 09:51:36
توقعات بتخطي اسعار النفط 100 دولار بعد ازمة اوكرانيا

خام البصرة الثقيل يتراجع بأكثر من 7 دولارات

Date: 2022-05-11 08:42:34
خام البصرة الثقيل يتراجع بأكثر من 7 دولارات

أسعار النفط ترتفع وسط شح الإمدادات الأمريكية

Date: 2021-09-21 05:23:55
أسعار النفط ترتفع وسط شح الإمدادات الأمريكية

إنخفاض أسعار النفط من أعلى مستوى لها في ستة أسابيع

Date: 2021-04-30 07:22:57
إنخفاض أسعار النفط من أعلى مستوى لها في ستة أسابيع

ارتفاع أسعار النفط في الأسواق العالمية بفعل هجوم الحوثيين على السعودية

Date: 2021-03-26 07:10:59
ارتفاع أسعار النفط في الأسواق العالمية بفعل هجوم الحوثيين على السعودية

أسعار النفط تغلق على مكاسب سعرية اسبوعية

Date: 2022-07-30 06:24:16
أسعار النفط تغلق على مكاسب سعرية اسبوعية