انخفاض النفط مع توقعات بزيادة أسعار الفائدة

شفق نيوز/ انخفضت أسعار النفط يوم الأربعاء، مع انتظار المستثمرين لتصريحات مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بعد أن أشارت بيانات حديثة إلى احتمال زيادة أسعار الفائدة، مما قد يخفض النمو الاقتصادي ويحد من الطلب العالمي على الوقود.

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت تسليم أبريل نيسان 12 سنتا إلى 82.93 دولارا للبرميل بحلول الساعة 04:29 بتوقيت جرينتش بعد انخفاضها 1.2 بالمئة يوم الثلاثاء. تراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط لشهر أبريل 18 سنتا إلى 76.16 دولارا للبرميل.

سيصدر بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي محضر اجتماعه الأخير يوم الأربعاء ، والذي سيمنح التجار لمحة عن كيفية توقع كبار المسؤولين لأسعار الفائدة بعد أن أظهرت البيانات الأخيرة أسعارًا أقوى من المتوقع للعمالة والمستهلكين في الولايات المتحدة.

تميل أسعار الفائدة المرتفعة إلى رفع أسعار الدولار، مما يجعل النفط المقوم بالدولار أكثر تكلفة لحاملي العملات الأخرى.

أدت التوقعات بتضاؤل الإمدادات العالمية وزيادة الطلب من الصين إلى دعم أسعار النفط مؤخرًا، يتوقع المحللون أن تصل واردات الصين من النفط إلى مستوى قياسي في عام 2023 لتلبية الطلب المتزايد على وقود النقل ومع بدء تشغيل مصافي التكرير الجديدة.