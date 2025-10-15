انخفاض النفط بفعل توقعات فائض المعروض والتوترات التجارية بين واشنطن وبكين

شفق نيوز - بغداد / أربيل

تراجعت أسعار النفط في التعاملات المبكرة، يوم الأربعاء، لتواصل خسائرها من الجلسة السابقة، مع تقييم المستثمرين لتحذير وكالة الطاقة الدولية من فائض في المعروض خلال عام 2026، إلى جانب التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين التي قد تضر بالطلب العالمي.

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 12 سنتًا أو بنسبة 0.19% لتسجّل 62.27 دولارًا للبرميل بحلول الساعة الـ 00:21 بتوقيت غرينتش، في حين تراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 10 سنتات أو 0.17% لتبلغ 58.60 دولارًا للبرميل.

وأغلق كلا العقدين عند أدنى مستوياتهما في خمسة أشهر خلال جلسة التداول السابقة.

وقالت وكالة الطاقة الدولية يوم الثلاثاء إن سوق النفط العالمية قد تواجه فائضًا في العام المقبل يصل إلى 4 ملايين برميل يوميًا، وهو أكبر مما كان متوقعًا في وقت سابق، نتيجة زيادة الإنتاج من منتجي أوبك+ ومنافسيهم إلى جانب تباطؤ الطلب.

كما ساهمت التوترات التجارية المتصاعدة بين واشنطن وبكين في الضغط على الأسعار، إذ بدأت الولايات المتحدة والصين فرض رسوم موانئ إضافية على شركات النقل البحري، فيما أعلنت بكين فرض عقوبات على خمس شركات مرتبطة بالولايات المتحدة تابعة لشركة هانوا أوشن الكورية الجنوبية لبناء السفن.

وتفاقمت التوترات بين أكبر اقتصادين في العالم الأسبوع الماضي بعد أن أعلنت الصين توسيع قيود تصدير المعادن النادرة، بينما هدّد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب برفع الرسوم الجمركية على السلع الصينية إلى 100% وتشديد القيود على تصدير البرمجيات اعتبارًا من الأول من نوفمبر المقبل.

وفي انتظار بيانات المخزونات الأسبوعية، يتوقع المتداولون أن تكون مخزونات النفط الخام الأمريكية قد ارتفعت الأسبوع الماضي، بينما انخفضت مخزونات البنزين والمقطرات. ومن المقرر صدور تقرير معهد البترول الأمريكي مساء الأربعاء، وتقرير إدارة معلومات الطاقة الأمريكية يوم الخميس، بعد تأجيلهما بسبب عطلة يوم كولومبوس في الولايات المتحدة.