انخفاض النفط مع تقييم الأسواق لتأثيرات الحرب التجارية

شفق نيوز/ انخفضت أسعار النفط قليلا، يوم الأربعاء، حيث أدى تحول سياسات الرسوم الجمركية الأمريكية إلى تأجيج حالة عدم اليقين، مما دفع المتعاملين إلى تقييم التأثير المحتمل للحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين على النمو الاقتصادي والطلب على الطاقة.

انخفضت العقود الآجلة لخام برنت 18 سنتًا، أو 0.3%، لتصل إلى 64.49 دولارًا للبرميل بحلول الساعة 03:15 بتوقيت غرينتش، بينما انخفض خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 16 سنتًا، أو 0.3%، ليصل إلى 61.17 دولارًا. وكان كلا الخامين القياسيين قد انخفضا بنسبة 0.3% يوم الثلاثاء.

قالت وكالة الطاقة الدولية يوم الثلاثاء إن من المتوقع أن ينمو الطلب العالمي على النفط بأبطأ معدل في خمس سنوات في عام 2025 كما ستتضاءل الزيادات في الإنتاج الأمريكي بسبب الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على الشركاء التجاريين وإجراءاتهم الانتقامية.

وذكرت وكالة الطاقة الدولية إنه من المتوقع أن يرتفع الطلب العالمي على النفط هذا العام بمقدار 730 ألف برميل يوميًا، بانخفاض حاد عن 1.03 مليون برميل يوميًا المتوقعة الشهر الماضي. ويتجاوز هذا التخفيض التخفيض الذي أجرته منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) يوم الاثنين.

وقد أدت المخاوف بشأن الرسوم الجمركية المتصاعدة التي فرضها ترامب، إلى جانب ارتفاع إنتاج أوبك+، وهي مجموعة تضم أوبك وحلفائها المنتجين مثل روسيا، إلى انخفاض أسعار النفط بنحو 13% حتى الآن هذا الشهر.

في غضون ذلك، ارتفعت مخزونات النفط الخام الأميركية 2.4 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 11 أبريل، في حين انخفضت مخزونات البنزين 3 ملايين برميل وانخفضت مخزونات المقطرات 3.2 مليون برميل، حسبما ذكرت مصادر في السوق نقلا عن أرقام معهد البترول الأميركي يوم الثلاثاء.