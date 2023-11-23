انخفاض النفط لأكثر من 1٪ مع توفعات اجتماع أوبك+ المؤجل

شفق نيوز/ تراجعت أسعار النفط أكثر من واحد بالمئة، اليوم الخميس، لتواصل خسائر الجلسة السابقة، بعد أن أجلت أوبك+ اجتماعا وزاريا، مما أدى إلى تكهنات بأن المنتجين قد يخفضون الإنتاج أقل مما كان متوقعا في وقت سابق.

وبحلول الساعة 02:30 بتوقيت جرينتش، انخفضت العقود الآجلة لخام برنت 1.04 دولار، بما يعادل 1.3%، إلى 80.92 دولارا للبرميل، بعد انخفاضها بما يصل إلى 4% يوم الأربعاء.

وانخفض الخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط 90 سنتا، أو 1.2٪، إلى 76.20 دولارا، بعد انخفاضه بما يصل إلى 5٪ في الجلسة السابقة.

وفي خطوة مفاجئة، أجلت منظمة البلدان المصدرة للبترول وحلفاؤها بما في ذلك روسيا اجتماعا وزاريا إلى 30 نوفمبر تشرين الثاني كان من المتوقع أن يناقشوا فيه تخفيضات إنتاج النفط.

وقالت مصادر في أوبك+ إن المنتجين يجدون صعوبة في الاتفاق على مستويات الإنتاج ومن ثم التخفيضات المحتملة قبل الاجتماع المقرر أصلا في 26 نوفمبر تشرين الثاني.

لكن ثلاثة مصادر في أوبك+ قالت إن ذلك مرتبط بالدول الأفريقية، وهي منتجة صغيرة في المجموعة، وهو ما خفف إلى حد ما مخاوف المستثمرين.

وقال محللون إن أنجولا والكونغو ونيجيريا تسعى إلى رفع حصص الإمدادات لعام 2024 فوق المستويات المؤقتة المتفق عليها في اجتماع أوبك + يونيو.

وتنتج أنغولا والكونغو أقل من أهداف الإنتاج لعام 2024، في حين تمكنت نيجيريا من زيادة الإنتاج فوق الهدف بسبب تحسن الوضع الأمني في دلتا النيجر الغنية بالنفط.

وقالت شركة خدمات الطاقة بيكر هيوز (BKR.O) في تقريرها الذي يحظى بمتابعة وثيقة يوم الأربعاء إن منصات النفط الأمريكية ظلت دون تغيير عند 500 في الأسبوع المنتهي في 22 نوفمبر.

وفي الوقت نفسه، قال خفر السواحل الأمريكي يوم أمس الأربعاء، إن حوالي 3% من إنتاج النفط الخام في خليج المكسيك، أو حوالي 61165 برميلًا من الإنتاج اليومي، توقف بسبب تسرب في خط أنابيب تحت الماء.