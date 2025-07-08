انخفاض النفط بنحو 2% مع تقييم تطورات الرسوم الأمريكية وزيادة إنتاج "أوبك+"

شفق نيوز - بغداد/اربيل

تراجعت أسعار النفط، اليوم الثلاثاء، بعد ارتفاعها بنحو اثنين في المئة في الجلسة السابقة، مع تقييم المستثمرين التطورات الجديدة في شأن الرسوم الجمركية الأميركية وزيادة إنتاج أوبك+ التي فاقت التوقعات لشهر أغسطس.

انخفضت العقود الآجلة لخام برنت 21 سنتا إلى 69.37 دولاراً للبرميل بحلول الساعة الـ 00:41 بتوقيت غرينتش. وتراجع خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 24 سنتا إلى 67.69 دولاراً للبرميل.

وأثارت رسوم ترامب الجمركية حالة من عدم اليقين في السوق ومخاوف من تأثيرها السلبي على الاقتصاد العالمي، وبالتالي على الطلب على النفط.

ومع ذلك، هناك بعض الدلائل على أن الطلب الحالي لا يزال قويا، لا سيما في الولايات المتحدة، أكبر مستهلك للنفط في العالم، مما دعم الأسعار.

وفيما يتعلق بالإمدادات، اتفقت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاؤها، المعروفون باسم أوبك+، يوم السبت على زيادة الإنتاج 548 ألف برميل يوميا في أغسطس، متجاوزين بذلك الزيادات البالغة 411 ألفا التي نفذوها خلال الأشهر الثلاثة السابقة.