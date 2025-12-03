انخفاض النفط بسبب ضعف الطلب مع ترقب لمحادثات السلام بين روسيا وأوكرانيا

شفق نيوز - بغداد / أربيل

تراجعت أسعار النفط لليوم الثاني على التوالي، اليوم الأربعاء، بسبب ضعف الطلب مع ترقب المستثمرين لمعرفة ما إذا كانت محادثات السلام في الحرب بين روسيا وأوكرانيا قد تفتح الباب أمام المزيد من الإمدادات وسط مخاوف أوسع نطاقا بشأن فائض في المعروض أبرزتها زيادة المخزونات.

انخفضت العقود الآجلة لخام برنت 13 سنتًا، أي ما يعادل 0.21%، لتصل إلى 62.32 دولارًا للبرميل الساعة الـ 02:21 بتوقيت غرينتش، بعد أن انخفضت بنسبة 1.1% في الجلسة السابقة.

وخسر خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 12 سنتًا، أي ما يعادل 0.20%، ليصل إلى 58.52 دولارًا للبرميل، بعد أن انخفض بنسبة 1.2% يوم الثلاثاء.

وقالت الحكومة الروسية يوم الأربعاء إن روسيا والولايات المتحدة لم تتوصلا إلى حل وسط بشأن اتفاق سلام محتمل لأوكرانيا بعد اجتماع استمر خمس ساعات بين الرئيس فلاديمير بوتن ومبعوثي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب .

وتنتظر أسواق النفط نتائج المحادثات لمعرفة ما إذا كان الاتفاق قد يؤدي إلى رفع العقوبات المفروضة على الشركات الروسية، بما في ذلك شركات النفط الكبرى روسنفت (ROSN.MM).، وهو ما من شأنه تحرير إمدادات النفط المقيدة.

كما أضافت المخزونات الأميركية المتزايدة إلى المخاوف بشأن فائض الخام.

وقال معهد البترول الأمريكي يوم الثلاثاء إن مخزونات الخام والوقود في الولايات المتحدة ارتفعت الأسبوع الماضي، حسبما ذكرت مصادر في السوق نقلا عن أرقام المعهد.