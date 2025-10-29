انخفاض المخزون الأميركي يرفع أسعار النفط بنسبة 1%

شفق نيوز- متابعة

شهدت أسعار النفط، مساء اليوم الأربعاء، ارتفاعاً بنسبة 1%، بعد أن أظهرت بيانات انخفاض مخزونات الخام والوقود الأميركية أكثر من المتوقع الأسبوع الماضي، حيث ساهمت نبرة الرئيس الأميركي دونالد ترمب المتفائلة بشأن المحادثات المقبلة مع نظيره الصيني في تهدئة المخاوف الاقتصادية.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت بمقدار 78 سنتاً، أي ما يعادل 1.2%، لتصل إلى 65.18 دولاراً للبرميل، بينما ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي بمقدار 72 سنتاً، أي ما يعادل 1.2% أيضاً، لتصل إلى 60.87 دولاراً.

وأظهرت بيانات من إدارة معلومات الطاقة الأميركية يوم الأربعاء، أن مخزونات النفط الخام والبنزين ونواتج التقطير انخفضت الأسبوع الماضي أكثر مما توقعه المحللون.

وأظهرت البيانات أن مخزونات النفط الخام انخفضت بنحو 7 ملايين برميل، مقابل توقعات بانخفاض طفيف قدره 211 ألف برميل.

وأجبر الانخفاض الكبير على إعادة تقييم التوقعات بأن سوق النفط يتجه نحو فائض كبير، مع رفع مجموعة أوبك+ إنتاجها، ووصول إنتاج الولايات المتحدة إلى مستويات قياسية.

وتساءل فيل فلين، المحلل في مجموعة برايس فيوتشرز، بعد صدور التقرير: "أين الفائض؟"، مضيفاً: "كلما طالت مدة عدم ظهور الفائض، زاد تساؤلنا عن وجوده".

وتوقع ترمب نتائج إيجابية لمحادثاته مع الرئيس الصيني شي جين بينغ، المقرر عقدها يوم الخميس في قمة في كوريا الجنوبية.

وفي تلك القمة أيضاً، وضعت الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية اللمسات الأخيرة على تفاصيل اتفاقية تجارية متوترة.

من جانبها، قالت شركة هايتونغ للأوراق المالية في مذكرة نقلتها وكالة "رويترز" إن السحوبات الأكبر من المتوقع أدت إلى ارتفاع الأسعار على المدى القصير خلال جلسة التداول الأخيرة.

وسجل الخامان في الأسبوع الماضي أكبر مكاسب أسبوعية لهما منذ حزيران/ يونيو الماضي بعد قرار الرئيس الأميركي دونالد ترمب فرض عقوبات متعلقة بأوكرانيا على روسيا للمرة الأولى في ولايته الثانية، مستهدفاً شركتي النفط الرئيسيتين لوك أويل وروسنفت.

ومع ذلك، فإن الشكوك في قدرة العقوبات على تعويض وفرة المعروض والحديث عن زيادة إنتاج أوبك+ ضغطت على الأسعار؛ حيث انخفض كلا المؤشرين القياسيين بنسبة 1.9% أو أكثر من دولار، في الجلسة السابقة.

وقالت أربعة مصادر مطلعة إن تحالف أوبك+، أكبر مجموعة من الدول المنتجة للنفط في العالم، يميل إلى زيادة متواضعة في الإنتاج في كانون الأول/ ديسمبر المقبل، حيث أشار مصدران إلى زيادة إضافية قدرها 137 ألف برميل يومياً.

من جانبه، صرح الرئيس التنفيذي لشركة النفط الحكومية السعودية أرامكو إن الطلب على الخام قوي حتى قبل فرض العقوبات على روسيا وأن الطلب الصيني لا يزال جيداً.