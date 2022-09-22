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انخفاض المبيعات النقدية من الدولار وارتفاع الحوالات في مزاد البنك المركزي العراقي

Category: اقتصـاد

Date: 2022-09-22T11:46:56+0000
انخفاض المبيعات النقدية من الدولار وارتفاع الحوالات في مزاد البنك المركزي العراقي

شفق نيوز/ انخفضت المبيعات النقدية من الدولار في مزاد البنك المركزي، اليوم الخميس، فيما ارتفعت الحوالات الخارجية.

وذكر مراسل وكالة شفق نيوز، أن "البنك المركزي باع اليوم خلال مزاده لبيع وشراء الدولار الامريكي، 229 مليونا و 689 الفا و 255 دولارا أمريكيا غطاها البنك بسعر صرف اساس بلغ 1460 ديناراً لكل دولار.

واضاف مراسلنا ان عملية الشراء النقدي للدولار من قبل المصارف انخفضت من قيمة المبيعات الاجمالية لتصل الى 25 مليونا و 350 الفا، فيما ذهبت البقية البالغة 204 ملايين و 339 الفا و 255 دولارا لتعزيز الارصدة في الخارج على شكل حوالات واعتمادات.

وأشار مراسلنا، إلى ان 32 مصرفا قام بتلبية طلبات تعزيز الارصدة في الخارج، و 12 مصرفا لتلبية الطلبات النقدية، إضافة الى 78 شركة توسط.

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