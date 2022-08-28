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انخفاض المبيعات النقدية من الدولار وارتفاع الحوالات بمزاد البنك المركزي العراقي

Category: اقتصـاد

Date: 2022-08-28T13:04:01+0000
انخفاض المبيعات النقدية من الدولار وارتفاع الحوالات بمزاد البنك المركزي العراقي

شفق نيوز/ انخفضت المبيعات النقدية من الدولار في مزاد البنك المركزي اليوم الأحد، فيما ارتفعت الحوالات الخارجية.

وذكر مراسل وكالة شفق نيوز، أن "البنك المركزي باع اليوم خلال مزاده لبيع وشراء الدولار الامريكي، 240 مليونا و 232 الفا و 374 دولارا أمريكيا غطاها البنك بسعر صرف اساس بلغ 1460 ديناراً لكل دولار.

واضاف مراسلنا ان عملية الشراء النقدي للدولار من قبل المصارف انخفضت من قيمة المبيعات الإجمالية لتصل الى 19 مليونا و 400 الفا، فيما ذهبت البقية البالغة 220 مليونا و 832 الفا و374 دولارا لتعزيز الارصدة في الخارج على شكل حوالات واعتمادات.

وأشار مراسلنا، إلى ان 32 مصرفا قامت بتلبية طلبات تعزيز الارصدة في الخارج، و 12 مصرفا لتلبية الطلبات النقدية، إضافة الى 129 شركة توسط.

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