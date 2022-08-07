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انخفاض المبيعات النقدية من الدولار في مزاد البنك المركزي العراقي

Category: اقتصـاد

Date: 2022-08-07T11:19:08+0000
انخفاض المبيعات النقدية من الدولار في مزاد البنك المركزي العراقي

شفق نيوز/ انخفضت المبيعات النقدية من الدولار في مزاد البنك المركزي من اليوم الأحد.

وذكر مراسل وكالة شفق نيوز، أن "البنك المركزي باع اليوم خلال مزاده لبيع وشراء الدولار الامريكي، 248 مليوناً، و 335 الفا، و323 دولارا أمريكيا غطاها البنك بسعر صرف اساس بلغ 1460 ديناراً لكل دولار.

واضاف مراسلنا ان عملية الشراء النقدي للدولار من قبل المصارف بلغت نسبة 94.89% من قيمة المبيعات الاجمالية لتصل الى 12 مليونا، و700 الف، فيما ذهبت البقية البالغة 235 مليونا، و635 الفا، و323 دولارا لتعزيز الأرصدة في الخارج على شكل حوالات واعتمادات.

وأشار مراسلنا، إلى ان 33 مصرفا قام بتلبية طلبات تعزيز الارصدة في الخارج، و6 مصارف لتلبية الطلبات النقدية، إضافة الى 74 شركة توسط.

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