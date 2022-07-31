انخفاض المبيعات النقدية من الدولار في مزاد البنك المركزي العراقي

شفق نيوز/ انخفضت المبيعات النقدية من الدولار في مزاد البنك المركزي من يوم الأحد.

وذكر مراسل وكالة شفق نيوز، أن "البنك المركزي باع اليوم خلال مزاده لبيع وشراء الدولار الامريكي؛ 248 مليونا و 585 الفا و323 دولارا أمريكيا غطاها البنك بسعر صرف اساس بلغ 1460 ديناراً لكل دولار.

واضاف مراسلنا؛ ان عملية الشراء النقدي للدولار من قبل المصارف انخفض لتصل الى 12 مليونا و950 ألف، فيما ذهبت البقية البالغة 235 مليونا و635 ألفاً و323 دولارا لتعزيز الارصدة في الخارج على شكل حوالات واعتمادات.

وأشار مراسلنا إلى ان 33 مصرفا قامت بتلبية طلبات تعزيز الارصدة في الخارج، و7 مصارف لتلبية الطلبات النقدية، إضافة الى 79 شركة توسط.