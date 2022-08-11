سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

أخرى

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

انخفاض المبيعات النقدية من الدولار في مزاد البنك المركزي العراقي

Category: اقتصـاد

Date: 2022-08-11T10:43:06+0000
انخفاض المبيعات النقدية من الدولار في مزاد البنك المركزي العراقي

شفق نيوز/ انخفضت المبيعات النقدية من الدولار في مزاد البنك المركزي اليوم الخميس، لتصل الى 30 مليون دولار.

وذكر مراسل وكالة شفق نيوز، أن "البنك المركزي باع اليوم خلال مزاده لبيع وشراء الدولار الامريكي، 276 مليونا و 401 الف و 350 دولارا أمريكيا غطاها البنك بسعر صرف اساس بلغ 1460 ديناراً لكل دولار.

واضاف مراسلنا؛ ان عملية الشراء النقدي للدولار من قبل المصارف انخفضت من قيمة المبيعات الاجمالية لتصل الى 30 مليونا و750 الفا، فيما ذهبت البقية البالغة 245 مليونا و 651 الفا و350 دولارا لتعزيز الارصدة في الخارج على شكل حوالات واعتمادات.

وأشار مراسلنا، إلى ان 32 مصرفا قامت بتلبية طلبات تعزيز الارصدة في الخارج، و 12 مصرفا لتلبية الطلبات النقدية، إضافة الى 113 شركة توسط.

related

ارتفاع مبيعات البنك المركزي العراقي من الدولار

Date: 2021-09-06 09:52:27
ارتفاع مبيعات البنك المركزي العراقي من الدولار

انخفاض مبيعات البنك المركزي الى 181 مليون دولار

Date: 2021-11-29 11:05:54
انخفاض مبيعات البنك المركزي الى 181 مليون دولار

مبيعات البنك المركزي من الدولار تتعدى 235 مليون دولار

Date: 2022-03-22 10:55:56
مبيعات البنك المركزي من الدولار تتعدى 235 مليون دولار

ارتفاع في مبيعات الدولار بمزاد البنك المركزي العراقي

Date: 2021-06-29 11:08:18
ارتفاع في مبيعات الدولار بمزاد البنك المركزي العراقي

انخفاض كبير في مبيعات البنك المركزي العراقي من الدولار

Date: 2021-09-23 10:42:44
انخفاض كبير في مبيعات البنك المركزي العراقي من الدولار

نحو 200 مليون دولار مبيعات البنك المركزي في مزاد اليوم

Date: 2022-05-10 12:40:21
نحو 200 مليون دولار مبيعات البنك المركزي في مزاد اليوم

البنك المركزي العراقي.. استقرار مبيعات الدولار في المزاد اليومي

Date: 2022-01-30 10:23:50
البنك المركزي العراقي.. استقرار مبيعات الدولار في المزاد اليومي

ارتفاع مبيعات البنك المركزي من الدولار

Date: 2021-12-06 11:28:29
ارتفاع مبيعات البنك المركزي من الدولار