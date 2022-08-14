انخفاض المبيعات النقدية من الدولار في مزاد البنك المركزي العراقي

شفق نيوز/ انخفضت المبيعات النقدية من الدولار في مزاد البنك المركزي اليوم الأحد، لتصل الى 19 مليون دولار.

وذكر مراسل وكالة شفق نيوز، أن "البنك المركزي باع اليوم خلال مزاده لبيع وشراء الدولار الامريكي، 267 مليونا و 833 الفا و 584 دولارا أمريكيا غطاها البنك بسعر صرف اساس بلغ 1460 ديناراً لكل دولار.

واضاف مراسلنا ان عملية الشراء النقدي للدولار من قبل المصارف انخفضت من قيمة المبيعات الإجمالية لتصل إلى 19 مليونا و800 الف دولار، فيما ذهبت البقية البالغة 248 مليونا و 33 الفا و584 دولارا لتعزيز الارصدة في الخارج على شكل حوالات واعتمادات.

وأشار مراسلنا، إلى ان 32 مصرفا قامت بتلبية طلبات تعزيز الارصدة في الخارج، و 12 مصرفا لتلبية الطلبات النقدية، إضافة الى 137 شركة توسط.