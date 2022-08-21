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انخفاض المبيعات النقدية من الدولار بمزاد البنك المركزي العراقي

Category: اقتصـاد

Date: 2022-08-21T10:53:24+0000
انخفاض المبيعات النقدية من الدولار بمزاد البنك المركزي العراقي

شفق نيوز/ انخفضت المبيعات النقدية من الدولار في مزاد البنك المركزي اليوم الأحد، لتصل الى 19 مليون دولار.

وذكر مراسل وكالة شفق نيوز، أن "البنك المركزي باع اليوم خلال مزاده لبيع وشراء الدولار الامريكي، 257 مليونا و 970 الفا و 239 دولارا أمريكيا غطاها البنك بسعر صرف اساس بلغ 1460 ديناراً لكل دولار.

واضاف مراسلنا ان عملية الشراء النقدي للدولار من قبل المصارف انخفضت من قيمة المبيعات الاجمالية لتصل الى 19 مليونا و 650 الفا، فيما ذهبت البقية البالغة 238 مليونا و 320 الفا و239 دولارا لتعزيز الارصدة في الخارج على شكل حوالات واعتمادات.

وأشار مراسلنا، إلى ان 36 مصرفا قام بتلبية طلبات تعزيز الارصدة في الخارج، و 12 مصرفا لتلبية الطلبات النقدية، إضافة الى 134 شركة توسط.

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