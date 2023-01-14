انخفاض الصادرات النفطية العراقية الى المصافي الصينية المستقلة في شهر

شفق نيوز/ أعلنت إدارة الجمارك الصينية يوم السبت، عن انخفاض الصادرات النفطية العراقية الى للمصافي الصينية المستقلة البالغة 32 مصفاة خلال شهر كانون الاول الماضي 2022.

واظهرت الادارة في احصائية لها اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، ان "الصادرات العراق النفطية الى المصافي الصينية المستقلة انخفضت في كانون الأول بنسبة 33.4% لتصل الى 1.401 مليون طن متري او ما يعادل ( 10.227 ملايين برميل) مقارنة بشهر تشرين الثاني 2022 الذي بلغ 2.104 مليون طن متري او ما يعادل (15.359 مليون برميل)، إلا أنها ارتفعت بنسبة 159.9% مقارنة بنفس الشهر من العام 2021 الذي بلغت فيه الصادرات النفطية الى الصين 539 الف طن او ما يعادل ( 3.934 ملايين برميل)".

واضافت ان "العراق احتل المرتبة الخامسة من بين الدول العشر الكبار المصدرة للنفط الى المصافي الصينية المستقلة بعد ان كان في المرتبة الرابعة في شهر تشرين الثاني الماضي"، مبينة ان "العراق جاء بعد كل من ماليزيا التي جاءت اولا بتصدير 7.430 ملايين طن، والتي كانت معظمها من براميل ايرانية، وجاءت روسيا ثانيا بتصدير 3.135 ملايين طن، وجاءت السعودية ثالثا بصادرات 2.260 مليون طن، ومن ثم جاءت الامارات رابعا بصادرات 2.152 مليون طن".

وتابعت الإدارة ان "عمان جاءت سادسا بصادرات 524 الف طن، ومن ثم جاءت البرازيل سابعا بصادرات 522 الف طن، وجاءت الكويت ثامنا بصادرات بلغت 470 الف طن، وجاءت انغولا تاسعا بصادرات 332 الف طن، ومن ثم جاءت المملكة المتحدة عاشرا بصادرات بلغت 280 الف طن".

واستوردت المصافي الصينية المستقلة خلال كانون الاول 19.116 مليون طن من الخام، بارتفاع بلغ 12.2% عن شهر تشرين الثاني الماضي.