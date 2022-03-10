انخفاض الصادرات النفطية العراقية الى المصافي الصينية المستقلة

شفق نيوز/ أعلنت إدارة الجمارك الصينية يوم الخميس، عن انخفاض الصادرات النفطية العراقية الى للمصافي الصينية المستقلة البالغة 32 مصفاة خلال شهر شباط الماضي 2022.

واظهرت الادارة في احصائية لها اطلعت عليه وكالة شفق نيوز ان "الصادرات العراق النفطية الى المصافي الصينية المستقلة انخفضت في شباط بنسبة 38.6% لتصل الى 1.110 مليون طن متري او ما يعادل ( 7.881 ملايين برميل) مقارنة بشهر كانون الثاني 2022 الذي بلغ 1.807 الف طن متري او ما يعادل (12.829مليون برميل)، الا انه ارتفع بنسبة 17.2% مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي 2021 الذي بلغت فيه الصادرات النفطية الى الصين 947 الف طن او ما يعادل ( 6.723 ملايين برميل)".

واضافت ان "العراق احتل المرتبة الخامسة بصادراته النفطية الى المصافي الصينية المستقلة بعد كل من ماليزيا التي جاءت اولا بتصدير 2.559 مليون طن، وجاءت السعودية ثانيا بتصدير 1.905 مليون طن وجاءت الامارات ثالثا بصادرات 1.642 مليون طن، ومن ثم جاءت روسيا رابعا بصادرات 1.580 مليون طن.

واشارت الى ان "المصافي الصينية المستقلة منحت 99.7 مليون طن متري من حصص النفط الخام في الدفعة الأولى لعام 2022 ، وهو ما يمثل 93 ٪ من إجمالي المخصصات لقطاع التكرير المستقل في عام 2022".