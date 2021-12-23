انخفاض الشراء النقدي وارتفاع الحوالات من الدولار في مزاد البنك المركزي

شفق نيوز/ انخفضت مبيعات الشراء النقدي من الدولار، اليوم الخميس، فيما ارتفعت الحوالات في مزاد البنك المركزي.

وذكر مراسل وكالة شفق نيوز، أن البنك المركزي شهد اليوم خلال مزاده لبيع وشراء الدولار الامريكي، انخفاضا في مبيعاته من الدولار بنسبة 6.28% لتصل إلى 194 مليونا و390 الفا و287 دولارا أمريكيا غطاها البنك بسعر صرف اساس بلغ 1460 ديناراً لكل دولار، مقارنة بيوم امس الاربعاء، التي بلغت المبيعات فيه 207 ملايين و 728 دولارا أمريكيا.

واشار مراسلنا الى ان اغلب مبيعات البنك ذهبت لتعزيز الأرصدة في الخارج على شكل حوالات واعتمادات حيث بلغت 168 مليونا و 800 الف و287 دولارا، فيما ذهب المبلغ المتبقي البالغ 25 مليوناً و 590 ألف دولار بشكل نقدي.

وأشار مراسلنا، إلى أن 29 مصرفا قامت بتلبية طلبات تعزيز الارصدة في الخارج، 9 مصارف لتلبية الطلبات النقدية، إضافة الى و 127 شركة توسط.