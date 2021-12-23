سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

انخفاض الشراء النقدي وارتفاع الحوالات من الدولار في مزاد البنك المركزي

Category: اقتصـاد

Date: 2021-12-23T11:25:49+0000
انخفاض الشراء النقدي وارتفاع الحوالات من الدولار في مزاد البنك المركزي

شفق نيوز/ انخفضت مبيعات الشراء النقدي من الدولار، اليوم الخميس، فيما ارتفعت الحوالات في مزاد البنك المركزي. 

وذكر مراسل وكالة شفق نيوز، أن البنك المركزي شهد اليوم خلال مزاده لبيع وشراء الدولار الامريكي، انخفاضا في مبيعاته من الدولار بنسبة 6.28% لتصل إلى  194 مليونا و390 الفا و287 دولارا أمريكيا غطاها البنك بسعر صرف اساس بلغ 1460 ديناراً لكل دولار، مقارنة بيوم امس الاربعاء، التي بلغت المبيعات فيه 207 ملايين و 728 دولارا أمريكيا.

واشار مراسلنا الى ان اغلب مبيعات البنك ذهبت  لتعزيز الأرصدة في الخارج على شكل حوالات واعتمادات حيث بلغت 168 مليونا و 800 الف و287 دولارا، فيما ذهب المبلغ المتبقي البالغ 25 مليوناً و 590 ألف دولار بشكل نقدي.

وأشار مراسلنا، إلى أن 29 مصرفا قامت بتلبية طلبات تعزيز الارصدة في الخارج، 9 مصارف لتلبية الطلبات النقدية، إضافة الى و 127 شركة توسط.

related

انخفاض "طفيف" في مبيعات البنك المركزي من الدولار

Date: 2021-11-15 11:50:57
انخفاض "طفيف" في مبيعات البنك المركزي من الدولار

مبيعات البنك تتجاوز 197 مليون دولار

Date: 2021-11-22 10:15:03
مبيعات البنك تتجاوز 197 مليون دولار

ارتفاع مبيعات البنك المركزي العراقي من الدولار

Date: 2021-08-15 09:50:46
ارتفاع مبيعات البنك المركزي العراقي من الدولار

انخفاض كبير في مبيعات البنك المركزي العراقي من الدولار

Date: 2021-10-05 10:46:56
انخفاض كبير في مبيعات البنك المركزي العراقي من الدولار

حوالات البنك المركزي العراقي الخارجية تتجاوز 160 مليون دولار

Date: 2021-12-02 10:56:08
حوالات البنك المركزي العراقي الخارجية تتجاوز 160 مليون دولار

ارتفاع طفيف في مبيعات الدولار بالبنك المركزي العراقي

Date: 2021-06-21 10:16:09
ارتفاع طفيف في مبيعات الدولار بالبنك المركزي العراقي

مبيعات البنك المركزي العراقي تسجل ارتفاعا في مزاد العملة

Date: 2021-03-09 09:09:50
مبيعات البنك المركزي العراقي تسجل ارتفاعا في مزاد العملة

البنك المركزي العراقي.. الحوالات الخارجية تتجاوز الـ158 مليون دولار

Date: 2021-11-21 12:26:34
البنك المركزي العراقي.. الحوالات الخارجية تتجاوز الـ158 مليون دولار