انخفاض الذهب من ذروة 5 أشهر بفعل عاملين اثنين

شفق نيوز/ انخفض الذهب، يوم الأربعاء، من أعلى مستوى له في خمسة أشهر تقريبًا سجله خلال الجلسة السابقة بسبب إصدار بيانات اقتصادية أمريكية أفضل من المتوقع وارتفاع الدولار وعوائد السندات.

وانخفضت العقود الآجلة للذهب بنسبة 0.32٪ لتصل إلى 1898.95 دولارًا بحلول الساعة 08:40 بتوقيت جرينتش، متراجعة إلى ما دون مستوى 1900 دولار.

في المقابل ارتفع الدولار، الذي يتحرك عادة في اتجاه عكسي مع الذهب، وارتفعت عوائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات إلى أعلى مستوى لها في أكثر من أسبوع.

كما زادت شهية المستثمرين للمخاطرة حيث أشارت البيانات الاقتصادية الأمريكية القوية إلى انتعاش اقتصادي وتضخم أعلى.

وعلى صعيد المعادن النفيسة الأخرى، انخفض كل من البلاديوم والفضة بنسبة 0.1٪، بينما استقر البلاتين عند 1191.51 دولارًا.