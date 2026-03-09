انخفاض الذهب مع صعود الدولار عالمياً

شفق نيوز- متابعة

تراجعت أسعار الذهب بنحو 2%، يوم الاثنين، مع ارتفاع الدولار الأميركي إلى أعلى مستوى له في أكثر من ثلاثة أشهر، ما زاد من الضغوط على المعدن النفيس المسعّر بالدولار.

وانخفض سعر الذهب الفوري بنسبة 1.7% ليصل إلى 5082.51 دولاراً للأونصة بحلول الساعة 02:33 بتوقيت غرينتش (05:33 صباحاً بتوقيت بغداد)، فيما تراجعت العقود الآجلة للذهب الأميركي تسليم أبريل / نيسان بنسبة 1.4% لتسجل 5099.40 دولاراً للأونصة.

وجاء هذا الانخفاض في وقت دفعت فيه تكاليف الطاقة المرتفعة إلى تأجيج المخاوف بشأن التضخم، ما أدى إلى تراجع توقعات خفض أسعار الفائدة في المدى القريب.

كما ارتفع الدولار إلى أعلى مستوى له في أكثر من ثلاثة أشهر، الأمر الذي جعل الذهب أكثر تكلفة بالنسبة لحاملي العملات الأخرى.

وفي السياق، صعدت عوائد سندات الخزانة الأميركية لأجل عشر سنوات إلى أعلى مستوى لها في شهر واحد، ما يزيد من تكلفة الاحتفاظ بالذهب الذي لا يدر عائداً.

وقال تيم ووترر، كبير محللي السوق في شركة "KCM Trade"، إن "الذهب يتراجع اليوم رغم اضطراب الأسواق، إذ إن ارتفاع أسعار النفط إلى مستويات من ثلاثة أرقام عزز الدولار نتيجة مخاوف التضخم وتراجع توقعات خفض أسعار الفائدة".

ويتوقع المستثمرون أن يُبقي مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي أسعار الفائدة دون تغيير في ختام اجتماعه الذي يستمر يومين في 18 مارس / آذار، في حين ارتفعت احتمالات تثبيت الفائدة في يونيو / حزيران من أقل من 43% الأسبوع الماضي إلى أكثر من 51%.

ويميل الذهب عادة إلى الارتفاع في بيئة أسعار الفائدة المنخفضة، نظراً لكونه أصلاً لا يدر عائداً.

وفي المعادن الأخرى، تراجعت الفضة الفورية بنسبة 2.2% إلى 82.50 دولاراً للأونصة، كما انخفض البلاتين بنسبة 2.8% إلى 2076.07 دولاراً، فيما تراجع البلاديوم بنسبة 1.2% إلى 1605.12 دولاراً للأونصة.