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انخفاض الذهب مع الدعوات لرفع أسعار الفائدة الفيدرالية

Category: اقتصـاد

Date: 2022-03-23T06:01:24+0000
انخفاض الذهب مع الدعوات لرفع أسعار الفائدة الفيدرالية

شفق نيوز/ انخفضت أسعار الذهب يوم الأربعاء، مع الدعوات الصادرة عن مسؤولي مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي لرفع أسعار الفائدة بشكل أكبر لمكافحة التضخم مما ألقت بثقلها على معنويات السوق.

تغير سعر الذهب الفوري قليلاً عند 1922.47 دولارا للأوقية بحلول الساعة 05:54 بتوقيت جرينتش. وانخفضت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.02 بالمئة إلى 1921.40 دولارا.

يضع السوق احتمال 70٪ أن يرفع الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة على الأموال الفيدرالية بمقدار 50 نقطة أساس في ايار.

وقفزت عوائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات إلى مستويات قياسية جديدة منذ مايو/ ايار 2019.

الذهب حساس لأسعار الفائدة والعوائد المرتفعة في الولايات المتحدة، مما يزيد من تكلفة الفرصة البديلة لحيازة السبائك التي لا تدر عائدًا.

وفي معادن أخرى ، ارتفعت أسعار الفضة الفورية 0.3 بالمئة إلى 24.83 دولارًا للأوقية ، وتراجع البلاتين 0.2 بالمئة إلى 1020.88 دولارًا ، وزاد البلاديوم 3.2 بالمئة إلى 2565.02 دولارًا.

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