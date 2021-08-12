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انخفاض الذهب مع استقرار مؤشر الدولار

Category: اقتصـاد

Date: 2021-08-12T06:48:54+0000
انخفاض الذهب مع استقرار مؤشر الدولار

شفق نيوز/ انخفضت أسعار الذهب يوم الخميس بعد أن ارتفعت أكثر من 1 بالمئة في الجلسة السابقة، مع استقرار الدولار.

ونزل الذهب الفوري 0.1 بالمئة إلى 1749.62 دولارًا للأوقية بحلول الساعة 03:29 بتوقيت جرينتش، بعد أن سجل أكبر مكاسب بالنسبة المئوية في يوم واحد منذ السادس من مايو (أيار) يوم الأربعاء. ونزلت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.1 بالمئة إلى 1751.00 دولارا.

أظهرت بيانات يوم الأربعاء تباطؤ زيادات أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة في يوليو / تموز، على الرغم من أنها ظلت عند أعلى مستوى في 13 عامًا على أساس سنوي، مما يدعم حجة مجلس الاحتياطي الفيدرالي بأن الضغوط التضخمية من المرجح أن تكون مؤقتة.

في غضون ذلك، استقر مؤشر الدولار وحوم دون أعلى مستوى في أكثر من أربعة أشهر سجله يوم الأربعاء.

وتراجعت الفضة 0.5 بالمئة إلى 23.40 دولارا للأوقية. وتراجع البلاتين 0.2 بالمئة إلى 1014.99 دولارًا، ونزل البلاديوم 0.1 بالمئة إلى 2633.19 دولارًا.

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