انخفاض الذهب مع استقرار الدولار

شفق نيوز/ تراجعت أسعار الذهب للجلسة الثانية على التوالي يوم الاثنين، مع استقرار الدولار الأمريكي، في حين حاولت السلطات تهدئة مخاوف المستثمرين من أزمة واسعة النطاق في القطاع المصرفي العالمي.

وانخفض سعر الذهب الفوري بنسبة 0.1٪ إلى 1975.59 دولارًا للأوقية، اعتبارًا من 05:50 بتوقيت جرينتش، وتراجعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.3 بالمئة إلى 1977.90 دولار.

كان مؤشر الدولار ثابتًا إلى حد كبير وجعل السبائك أقل قدرة على تحمل المشترين في الخارج.

ارتفع الذهب فوق مستوى 2000 دولار بعد الانهيار المفاجئ لمقرضين أمريكيين ، لكنه تراجع منذ ذلك الحين عن تلك المستويات بعد إجراءات الإنقاذ التي اتخذتها السلطات، والتي تضمنت الاستيلاء الطارئ لبنك يو بي إس على بنك كريدي سويس المتعثر.

ومع ذلك، لا يزال بعض المستثمرين قلقين من أن المنظمين لم يحتووا بعد أسوأ صدمة للقطاع المصرفي منذ الأزمة المالية العالمية لعام 2008 بعد هبوط أسهم دويتشه بنك يوم الجمعة.

وتراجعت الفضة الفورية 0.6 بالمئة إلى 23.08 دولارًا للأوقية ، وانخفض البلاتين 0.2 بالمئة إلى 974.60 دولارًا ، وانخفض البلاديوم 0.7 بالمئة إلى 1405.48 دولارًا.