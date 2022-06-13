انخفاض الذهب مع ارتفاع عائدات السندات الأمريكية

شفق نيوز/ تراجعت أسعار الذهب يوم الاثنين، من أعلى مستوى لها في شهر واحد سجلته في وقت سابق من الجلسة، حيث رفعت بيانات التضخم في الولايات المتحدة عائدات سندات الخزانة وخففت جاذبية سبائك الملاذ الآمن.

وانخفض سعر الذهب الفوري بنسبة 0.5٪ إلى 1862.29 دولارًا للأوقية اعتبارًا من الساعة 04:45 بتوقيت جرينتش. كما تراجعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.5 بالمئة إلى 1866.30 دولارا.

وصل الذهب، الذي يُنظر إليه على أنه أصل آمن في أوقات الأزمات الاقتصادية، إلى أعلى مستوياته منذ 9 مايو أيار في وقت سابق من الجلسة عند 1877.05 دولارا للأونصة.

ومع ذلك، ارتفعت عوائد سندات الخزانة الأمريكية القياسية لأجل 10 سنوات إلى أعلى مستوياتها منذ 9 مايو أيار، مما أثر على الطلب على الذهب بدون عائد.

غالبًا ما يُنظر إلى السبائك على أنها تحوط من التضخم، لكن تكلفة الفرصة البديلة للاحتفاظ بها تكون أعلى عندما يرفع بنك الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة قصيرة الأجل، حيث لا ينتج الذهب أي فائدة.

وتراجعت الفضة الفورية 1.1 بالمئة إلى 21.63 دولارًا للأوقية، وانخفض البلاتين 1.5 بالمئة إلى 958.51 دولارًا، وانخفض البلاديوم 2.1 بالمئة إلى 1894.72 دولارًا.