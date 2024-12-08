انخفاض الذهب بأسواق بغداد و استقراره في أربيل رغم ارتفاع الدولار

شفق نيوز/ انخفضت أسعار الذهب "الاجنبي والعراقي" في اسواق المحلية بالعاصمة بغداد ، واستقرت في اربيل عاصمة اقليم كوردستان ، اليوم الاحد، (8 كانون الأول 2024).

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن أسعار الذهب، في أسواق الجملة ب‍‍‍شارع النهر في العاصمة ‍‍بغداد سجلت صباح اليوم، سعر بيع للمثقال الواحد عيار 21 من الذهب الخليجي والتركي والأوربي 553 الف دينار، وسعر الشراء 549 الف دينار.

وأشار مراسلنا، إلى أن سعر بيع المثقال الواحد عيار 21 من الذهب العراقي سجل عند 523 الف دينار، وبلغ سعر الشراء 519 الفاً".

وفيما يخص أسعار الذهب في محال الصاغة، فإن سعر بيع مثقال الذهب الخليجي عيار 21 يتراوح بين 555 الف دينار 565 ألفاً ، فيما تراوح سعر البيع مثقال الذهب العراقي بين 525 الفا و 535 الف دينار .

اما اسعار الذهب في اربيل فقد سجل الذهب عيار 24 بيع 645 ألف دينار، وعيار 22 بيع 592 ألف دينار، وعيار 21 بيع 565 ألف دينار، وعيار 18 بيع 485 ألف دينار .

وارتفعت أسعار صرف الدولار الأمريكي، صباح اليوم الأحد، في أسواق بغداد، و في اربيل عاصمة اقليم كوردستان.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، ان اسعار الدولار ارتفعت مع افتتاح بورصتي الكفاح والحارثية لتسجل 151500 دينار مقابل كل 100 دولار، فيما سجلت صباح يوم أمس السبت 151000 دينار مقابل 100 دولار.