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انخفاض الذهب بعد تبدد الآمال في توقف رفع الفائدة الأمريكية

Category: اقتصـاد

Date: 2022-11-03T05:40:00+0000
انخفاض الذهب بعد تبدد الآمال في توقف رفع الفائدة الأمريكية

شفق نيوز/ تحولت أسعار الذهب إلى الانخفاض اليوم الخميس، بعد تصريحات رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) جيروم باول بأن من السابق لأوانه مناقشة وقف رفع أسعار الفائدة.

وانخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.5 بالمئة إلى 1638.05 دولاراً للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 3:45 بتوقيت غرينتش.

وانخفضت العقود الآجلة للذهب في الولايات المتحدة 0.58 بالمئة عند التسوية إلى 1640 دولارا قبل قرار الاحتياطي الاتحادي.

وكانت الأسعار قد قفزت أكثر من واحد بالمئة بعد أن رفع البنك الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس، كما كان متوقعا على نطاق واسع، لكنه أشار إلى أن الزيادات المستقبلية في تكاليف الاقتراض يمكن أن تكون أقل للأخذ في الاعتبار أثر "التشديد التراكمي للسياسة النقدية" من جانبه حتى الآن.

وفي وقت لاحق، حذر باول من أي تكهنات بأن البنك المركزي سيتوقف قريبا عن رفع الفائدة.

ويتأثر الذهب بشدة بأسعار الفائدة، حيث تؤدي زيادتها إلى زيادة تكلفة الفرصة البديلة لحيازة المعدن النفيس الذي لا يدر عائدا ثابتا.

وانتعش مؤشر الدولار وعائدات سندات الخزانة لأجل 10 سنوات بعد تعليقات باول.

وبالنسبة للمعادن الاخرى انخفض سعر الفضة في المعاملات الفورية 1.6 بالمئة إلى 19.3 دولارا للأوقية، بعد صعودها إلى أعلى مستوى في ثلاثة أسابيع، وانخفض البلاتين بنسبة 0.7 بالمئة إلى 936.28 دولار، كما نزل البلاديوم 1.3 بالمئة إلى 1856.50 دولاراً.

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