انخفاض الدين العام الداخلي للعراق

شفق نيوز- متابعة

كشف البنك المركزي العراقي، يوم الخميس، عن انخفاض الدين العام الداخلي مع نهاية شهر تشرين الأول/ أكتوبر 2025.

وقال البنك في إحصائية رسمية اطلعت عليها وكالة شفق نيوز، إن "الدين العام الداخلي للعراق انخفض مع نهاية شهر تشرين الأول/ أكتوبر من العام الماضي ليبلغ 88 تريليوناً و515 مليون دينار منخفضاً بنسبة 0.32% عن شهر أيلول/ سبتمبر الذي بلغ 90 تريليون و615 مليار دينار، ومرتفعاً بنسبة 6.58% عن عام 2024 الذي بلغ 83.050 تريليون دينار، ومرتفعاً بنسبة 25% عن عام 2023 الذي بلغ 70.558 تريليون دينار".

وأضاف أن "الانخفاض جاء نتيجة انخفاض قروض المصارف الحكومية من 7.010 تريليون دينار إلى 5.600 تريليون دينار".

وأشار إلى أن "الدين لم يتغير سواء على المالية الذي بلغ 556 مليار دينار والحوالات المخصومة لدى البنك المركزي التي بلغت 50.486 تريليون دينار والحوالات الخزينة لدى وزارة المالية التي بلغت 1.5 تريليون دينار وقروض المؤسسات المالية التي بلغت 14.366 تريليون دينار والسندات التي بلغت 14.137 تريليون دينار".