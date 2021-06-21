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انخفاض الدولار مع إغلاق أسواق بغداد

Category: اقتصـاد

Date: 2021-06-21T15:14:48+0000
انخفاض الدولار مع إغلاق أسواق بغداد

شفق نيوز/ انخفض سعر صرف الدولار أمام الدينار العراقي، يوم الاثنين، مع اغلاق البورصة الرئيسية في بغداد.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن بورصة الكفاح والحارثية المركزية اقفلت في بغداد على 147950 دينار عراقي مقابل 100 دولار أمريكي، وهي نفس الأسعار التي سجلت صباح اليوم 148350 دينارا عراقيا مقابل كل 100 دولار. 

وتشكل هذه الأسعار انخفاضا للدولار أمام الدينار قياسا بيوم أمس الأحد، إذ سجلت بورصة الكفاح المركزية 148450 دينارا عراقيا مقابل 100 دولار.

واشار مراسلنا إلى أن اسعار البيع والشراء انخفضت في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد حيث بلغ سعر البيع 148500 دينار عراقي، بينما بلغت اسعار الشراء 147500 دينار لكل 100 دولار امريكي.

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