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انخفاض الدولار لأدنى مستوياته في شهر

Category: اقتصـاد

Date: 2021-09-03T06:59:10+0000
انخفاض الدولار لأدنى مستوياته في شهر

شفق نيوز/ انخفض الدولار لأدنى مستوياته في شهر تقريبا، مقابل عملات مناظرة رئيسية اليوم الجمعة، قبل تقرير مهم للوظائف الأمريكية قد يحفز مجلس الاحتياطي الاتحادي على تقليص مبكر للتحفيز.

ولم يطرأ تغير يُذكر على مؤشر الدولار، الذي يتتبع أداء العملة الأمريكية مقابل سلة من 6 عملات مناظرة، عند 92.207، بعد أن لامس في وقت سابق 92.151 للمرة الأولى منذ الخامس من أغسطس/ آب.

كما استقر اليورو تقريبا عند 1.1878 دولار، بعد أن بلغ أعلى مستوياته منذ الرابع من أغسطس/ آب عند 1.1884 دولار، بدعم من ارتفاع التضخم في المنطقة لأعلى مستوى في 10 سنوات، وخطاب يميل إلى التشديد النقدي من مسؤولي البنك المركزي الأوروبي قبل اجتماع بشأن السياسات في التاسع من سبتمبر/ أيلول.

في غضون ذلك، جعل البنك المركزي الأمريكي تعافي سوق العمل شرطا لتقليص مشتريات الأصول في فترة الجائحة.

وارتفع الدولار معظم الشهر الماضي، بفضل توقع أن التقليص قد يكون وشيكا، حتى في الوقت الذي ترتفع فيه حالات الإصابة بكورونا في الولايات المتحدة، ما يعطي العملة دفعة إضافية بسبب دورها كملاذ آمن.

لكن مؤشر الدولار تراجع بعد أن بلغ أعلى مستوى في 9 أشهر ونصف الشهر عند 93.734 في 20 أغسطس/ آب، إذ بدأ مسؤولو مجلس الاحتياطي يشيرون إلى أن انتشار الفيروس قد يرجئ تشديد السياسات.

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