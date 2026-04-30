انخفاض الدولار في بغداد وأربيل مع إغلاق التداولات

شفق نيوز- بغداد/ اربيل

انخفضت أسعار صرف الدولار الأميركي، مساء اليوم الخميس، في أسواق بغداد وأربيل مع إغلاق التداولات.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن أسعار الدولار تراجعت في بورصتي الكفاح والحارثية ببغداد إلى 153750 ديناراً مقابل كل 100 دولار، بعد أن سجلت صباح اليوم 153900 دينار مقابل 100 دولار.

وأضاف أن أسعار البيع في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد انخفضت إلى 154250 ديناراً مقابل 100 دولار، فيما بلغ سعر الشراء 153250 ديناراً مقابل 100 دولار.

وفي أربيل، سجل الدولار انخفاضاً طفيفاً، إذ بلغ سعر البيع 153700 دينار لكل 100 دولار، فيما وصل سعر الشراء إلى 153600 دينار مقابل 100 دولار.