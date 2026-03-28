انخفاض الدولار في بغداد وأربيل مع تداولات بداية الأسبوع

انخفضت أسعار صرف الدولار الأميركي، صباح اليوم السبت، في أسواق العاصمة بغداد وفي أربيل، عاصمة إقليم كوردستان تزامناً مع افتتاح بورصة واسواق العملية في بداية الأسبوع.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز إن أسعار الدولار انخفضت في بورصتي الكفاح والحارثية ببغداد لتسجل 154450 ديناراً مقابل كل 100 دولار، فيما سجلت يوم الخميس الماضي 154700 دينار مقابل 100 دولار.

وأشار مراسلنا إلى أن أسعار البيع في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد انخفضت، حيث بلغ سعر البيع 155000 دينار مقابل 100 دولار، بينما سجل سعر الشراء 154000 دينار مقابل 100 دولار.

وفي أربيل، انخفضت أسعار الدولار، إذ بلغ سعر البيع 154400 دينار لكل 100 دولار، وسعر الشراء 154300 دينار مقابل 100.