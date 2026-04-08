انخفاض الدولار في بغداد وأربيل مع افتتاح التداول

شفق نيوز- بغداد/ اربيل

انخفضت أسعار صرف الدولار الأميركي، صباح اليوم الأربعاء، في أسواق العاصمة بغداد وأربيل، عاصمة إقليم كوردستان.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن أسعار الدولار انخفضت في بورصتي الكفاح والحارثية ببغداد لتسجل 153000 دينار عراقي مقابل كل 100 دولار، بعدما سجلت أمس الثلاثاء 154600 دينار مقابل 100 دولار.

وأشار إلى أن أسعار البيع في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد انخفضت، حيث بلغ سعر البيع 153500 دينار مقابل 100 دولار، فيما سجل سعر الشراء 152500 دينار مقابل 100 دولار.

وفي أربيل، انخفضت أسعار الدولار، إذ بلغ سعر البيع 153650 ديناراً لكل 100 دولار، فيما سجل سعر الشراء 153550 ديناراً مقابل 100 دولار.