انخفاض الدولار في بغداد و اربيل مع إغلاق بداية الأسبوع

شفق نيوز - بغداد / اربيل

انخفضت أسعار الدولار في أسواق بغداد، و في اربيل عاصمة اقليم كوردستان، يوم السبت، مع اغلاق البورصة في بداية الأسبوع.

وقال مراسل شفق نيوز ان اسعار الدولار انخفضت مع إغلاق بورصتي الكفاح و الحارثية لتسجل 139500 دينار مقابل 100 دولار، فيما سجلت صباح هذا اليوم 140000 دينار مقابل 100 دولار.

وأشار مراسلنا إلى أن اسعار البيع في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد انخفضت حيث بلغ سعر البيع 140500 دينار عراقي مقابل 100 دولار، بينما بلغ الشراء 138500 دينار مقابل 100 دولار.

اما في اربيل فقد سجل الدولار انخفاضا أيضا حيث بلغ سعر البيع 139400 دينار لكل 100 دولار، وسعر الشراء 139200 دينار مقابل 100 دولار أمريكي.