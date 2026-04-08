انخفاض الدولار في بغداد وكوردستان مع إغلاق التداول

شفق نيوز- بغداد/ اربيل

انخفضت أسعار صرف الدولار الأميركي، مساء اليوم الأربعاء، في أسواق العاصمة بغداد وأربيل، مع إغلاق التداول.

وسجلت أسعار الدولار في بورصتي الكفاح والحارثية ببغداد 142450 ديناراً عراقياً مقابل كل 100 دولار، بعدما سجلت صباح اليوم 153000 دينار مقابل 100 دولار.

كما انخفضت أسعار البيع في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد، حيث بلغ سعر البيع 153000 دينار مقابل 100 دولار، وسجل سعر الشراء 142000 دينار مقابل 100 دولار.

وفي أربيل، انخفضت أسعار الدولار، إذ بلغ سعر البيع 152750 ديناراً لكل 100 دولار، فيما سجل سعر الشراء 152650 ديناراً مقابل 100 دولار.