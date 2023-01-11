انخفاض الدولار في بغداد وارتفاعه في اربيل

شفق نيوز/ انخفضت أسعار صرف الدولار الأمريكي مقابل الدينار العراقي، اليوم الأربعاء، في البورصة الرئيسية بالعاصمة بغداد، فيما ارتفعت في اقليم كوردستان.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن بورصتي الكفاح والحارثية المركزيتين في بغداد سجلت صباح اليوم 159950 دينارا عراقيا مقابل 100 دولار أمريكي.

فيما كانت الاسعار صباح امس الثلاثاء 160300 دينار مقابل 100 دولار.

وأشار مراسلنا إلى أن اسعار البيع والشراء استقرت في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد، حيث بلغ سعر البيع 160500 دينار عراقي لكل 100 دولار امريكي، بينما بلغت أسعار الشراء 159500 دينار عراقي لكل 100 دولار امريكي.

أما في اربيل عاصمة اقليم كوردستان، فان اسعار الدولار في البورصة سجلت ارتفاعا حيث بلغ سعر الدولار البيع 159850 دينارا لكل 100 دولار امريكي، وبلغ سعر الشراء 159800 دينار لكل 100 دولار امريكي.