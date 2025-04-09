انخفاض الدولار بفعل تزايد مخاوف أسواق الأسهم العالمية من الرسوم الأمريكية

شفق نيوز/ خسر الدولار بعض مكاسبه أمام الين والفرنك السويسري، وهما من أصول الملاذ الآمن، خلال التعاملات المبكرة الأربعاء، مع تزايد مخاوف أسواق الأسهم العالمية من الفرض الوشيك لرسوم جمركية أمريكية بنسبة 104 بالمئة على الصين وهو ما دفع اليوان الصيني إلى مستويات قياسية منخفضة.

ولم يبد الرئيس الأميركي دونالد ترامب أي مؤشر على التراجع عن الزيادة الجديدة البالغة 50 بالمئة في الرسوم على الصين، والتي تدخل حيز التنفيذ خلال ساعات قليلة، متهما بكين بالتلاعب باليوان لتعويض الرسوم.

وقال كريس ويستون رئيس الأبحاث في شركة بيبرستون للوساطة "إذا حدث ذلك، فربما يتعين أن نودع أي آمال متبقية في تجنب الاقتصاد الأميركي الركود العميق".

وأضاف "يبدو أن رسالة البيت الأبيض هي أن الضرب سيستمر حتى يفرض إرادته".

وبلغ الدولار بالفعل أعلى مستوى على الإطلاق مقابل اليوان في التعاملات الخارجية عند 7.4288 متجاوزا أعلى مستوى سابق عند 7.3765 يوان.

وتضغط المخاوف بشأن تباطؤ الاقتصاد الأميركي على الدولار في أماكن أخرى مع عودة تكهنات الأسواق بمزيد من التيسير النقدي من جانب مجلس الاحتياطي الاتحادي.

وقفزت العقود الآجلة لصناديق الاحتياطي الفيدرالي في التعاملات الآسيوية المبكرة لتشير إلى خفض بنحو 111 نقطة أساس هذا العام، مقارنة مع 92 نقطة أساس صباح أمس الثلاثاء.

وأثارت الخسائر الجديدة في العقود الآجلة للأسهم الأميركية وعمليات البيع المكثفة في سندات الخزانة الأميركية طويلة الأجل الطلب على عملات الملاذ الآمن، ولا سيما الين والفرنك السويسري.

وكتب محللون لدى نومورا في مذكرة "إلى جانب الوضع الآمن نسبيا للين، تظل خلفية الاقتصاد الكلي لليابان قوية نسبيا، ومن المتوقع أن تظل الفوارق في أسعار الفائدة في صالح الين".

وخسر الدولار 0.7 بالمئة إلى 145.23 ين متجها نحو أدنى مستوى له في ستة أشهر عند 144.55 ين.

وهبط الدولار إلى أدنى مستوى له في ستة أشهر مقابل الفرنك السويسري عند 0.8430 مما يهدد مستوى الدعم الرئيسي عند 0.8374.

وارتفع اليورو أيضا بدعم من تقارير تفيد بأن المحافظين في ألمانيا توصلوا إلى اتفاق مع الحزب الديمقراطي الاجتماعي من يسار الوسط لتشكيل حكومة، وهو ما هدأ المخاوف السياسية في أكبر اقتصاد في الاتحاد الأوروبي.

وصعدت العملة الموحدة 0.4 بالمئة إلى 1.0996 دولار متراجعة من ذروة الأسبوع الماضي عند 1.1147 دولار.