انخفاض الحوالات الخارجية في مزاد العملة العراقي الى 183 مليون دولار

شفق نيوز/ انخفضت الحوالات الخارجية في مزاد البنك المركزي العراقي، اليوم الاثنين، لتصل الى 183 مليون دولار مقارنة بيوم امس الاحد.

وذكر مراسل وكالة شفق نيوز، أن البنك المركزي باع اليوم خلال مزاده لبيع وشراء الدولار الأمريكي 207 ملايين و 100 الفا و189 دولارا، غطاها البنك بسعر صرف أساس بلغ 1305 دنانير، لكل دولار للاعتمادات المستندية والتسويات الدولية للبطاقات الالكترونية، وبسعر 1310 دنانير لكل دولار للحوالات الخارجية وللبيع بشكل نقدي.

واضاف مراسلنا ان معظم مبيعات البنك من الدولار ذهبت لتعزيز الأرصدة في الخارج على شكل (حوالات، اعتمادات) والتي بلغت 183 مليونا و 681 ألفا و 859 دولارا مرتفعة بنسبة 87% ، عن المبيعات النقدية البالغة 23 مليونا و 418 الف دولار.

وأشار مراسلنا، إلى أن المصارف التي اشترت الدولار النقدي بلغ عددها 3 مصارف، فيما بلغ عدد المصارف التي قامت بتلبية طلبات تعزيز الأرصدة في الخارج 16 مصرفا، فيما كان إجمالي عدد شركات الصرافة والتوسط المشاركة في المزاد 35 شركة.