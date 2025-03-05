انخفاض التضخم السنوي في العراق إلى 2.8%

شفق نيوز/ أعلن البنك المركزي العراقي، اليوم الأربعاء، عن انخفاض التضخم السنوي في البلاد إلى 2.8%.

وقال البنك في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "التضخم السنوي انخفض في العراق من 4% للفصل الرابع من عام 2023 إلى 2.8% لذات الفصل من عام 2024".

وأضاف أن "التضخم الأساس انخفض أيضًا من 4.5% للفصل الرابع من عام 2023 إلى 2.5% لذات الفصل من عام 2024".

وأشار إلى أن "التضخم العام والأساس يقعان عند معدلات مقبولة، وهذا يعكس الاستقرار السعري ونجاح السياسة النقدية في العراق".

وشهد العراق تقلبات في معدلات التضخم خلال السنوات الماضية، ففي عام 2022، بلغ معدل التضخم السنوي 5%، ثم ارتفع إلى 6.6% في عام 2023، وذلك بسبب عوامل متعددة أبرزها التغيرات في سعر الصرف وتأثيرات الحرب الروسية الأوكرانية.

وتتفاوت التوقعات المستقبلية؛ حيث أوردت تقارير في تشرين الأول 2024 توقعات صندوق النقد الدولي بارتفاع طفيف لمؤشر التضخم في العراق إلى 3.5% في عام 2025، مع انخفاضه إلى 3% بحلول عام 2029.

ويعني انخفاض التضخم تراجع زيادة الأسعار السنوية للسلع والخدمات، مما يعزز القدرة الشرائية للمواطنين ويعكس استقراراً اقتصادياً.