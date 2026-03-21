انخفاض البورصات العالمية يضغط على الذهب في العراق

شفق نيوز- بغداد/ أربيل

انخفضت أسعار الذهب الأجنبي والعراقي، يوم السبت، في الأسواق المحلية ببغداد، وكذلك في أربيل عاصمة إقليم كوردستان، بالتزامن مع تراجع البورصات العالمية، ودخول عطلة عيد الفطر.

فيما يخص أسعار الذهب بمحال الصاغة، التي فتحت أبوابها بشكل محدود، كانت حركة البيع والشراء ضعيفة، إذ تراوح بيع مثقال الذهب الخليجي عيار 21 بين 995 ألف دينار و1.005 مليون دينار، فيما تراوح سعر بيع مثقال الذهب العراقي بين 965 ألف دينار و975 ألفاً.

أما في أربيل، فقد شهدت الأسواق أيضاً انخفاضاً بأسعار الذهب بالتوازي مع بغداد، وذلك مع إغلاق السوق بسبب عطلة العيد.

يذكر أن أونصة الذهب العالمية انخفضت، حيث سجلت 4,574.90 دولار قبل إغلاقها أمس الجمعة.