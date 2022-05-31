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انخفاض اسعار صرف الدولار مع اغلاق بورصة بغداد

Category: اقتصـاد

Date: 2022-05-31T14:42:10+0000
انخفاض اسعار صرف الدولار مع اغلاق بورصة بغداد

شفق نيوز/ انخفضت اسعار صرف الدولار الامريكي امام الدينار العراقي، مساء الثلاثاء، مع اقفال البورصة الرئيسية في العاصمة بغداد .

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن بورصتي الكفاح والحارثية المركزيتين في بغداد اقفلتا، مساء اليوم، على 148150 ديناراً لكل 100 دولار، فيما كانت الاسعار صباح هذا اليوم قد سجلت 148400 دينار مقابل 100 دولار.

وأشار مراسلنا إلى أن اسعار البيع والشراء في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد انخفضت حيث بلغ سعر البيع  148500 دينار، بينما بلغت اسعار الشراء 147500 دينار لكل 100 دولار امريكي.

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