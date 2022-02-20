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انخفاض اسعار صرف الدولار مع اغلاق اسواق بغداد

Category: اقتصـاد

Date: 2022-02-20T15:19:38+0000
انخفاض اسعار صرف الدولار مع اغلاق اسواق بغداد

شفق نيوز/ انخفضت اسعار صرف الدولار الاميركي امام الدينار العراقي، اليوم الاحد، مع اقفال البورصة الرئيسية في العاصمة بغداد .

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن بورصة الكفاح والحارثية المركزية اقفلت، مساء اليوم، في بغداد على   142250 ديناراً عراقياً، فيما سجلت اسعار صرف الدولار صباح هذا اليوم 144500 دينارا مقابل 100 دولار.

وأشار مراسلنا إلى أن اسعار البيع والشراء انخفضت في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد حيث بلغ سعر البيع  141000 دينار عراقي، بينما بلغت اسعار الشراء 143500 دينار لكل 100 دولار امريكي.

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