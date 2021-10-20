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انخفاض اسعار صرف الدولار مع اغلاق اسواق بغداد

Category: اقتصـاد

Date: 2021-10-20T14:51:41+0000
انخفاض اسعار صرف الدولار مع اغلاق اسواق بغداد

شفق نيوز/ انخفضت أسعار صرف الدولار الامريكي امام الدينار العراقي، يوم الاربعاء، مع اقفال البورصة الرئيسية في العاصمة بغداد .

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن بورصة الكفاح والحارثية المركزية اقفلت، مساء اليوم، في بغداد على 147750 دينارٍ عراقيٍ مقابل 100 دولار .                           

وسجل الدولار صباح هذا اليوم، 147850 ديناراً مقابل 100 دولار.

وأشار مراسلنا إلى أن اسعار البيع والشراء استقرت في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد، حيث بلغ سعر البيع 148500 ديناراً ، بينما بلغت اسعار الشراء 147500 ديناراً لكل 100 دولار امريكي.

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