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انخفاض اسعار صرف الدولار مع اغلاق اسواق بغداد

Category: اقتصـاد

Date: 2022-01-15T14:42:06+0000
انخفاض اسعار صرف الدولار مع اغلاق اسواق بغداد

شفق نيوز/ انخفضت اسعار صرف الدولار الامريكي امام الدينار العراقي، مساء السبت، مع اقفال البورصة الرئيسية في العاصمة بغداد .

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن بورصة الكفاح والحارثية المركزية اقفلت في بغداد على 148100 دينار عراقي مقابل 100 دولار امريكي.

فيما بلغت الاسعار صباح هذا اليوم 148200 دينار عراقي مقابل 100 دولار امريكي.

وأشار مراسلنا إلى أن اسعار البيع والشراء انخفض في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد حيث بلغ سعر البيع 148500 دينار عراقي، بينما بلغت اسعار الشراء 147500 دينار لكل 100 دولار امريكي.

 

 

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