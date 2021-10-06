انخفاض اسعار صرف الدولار مع اغلاق اسواق بغداد

شفق نيوز/ انخفضت اسعار صرف الدولار الامريكي امام الدينار العراقي، مع اقفال البورصة الرئيسية في العاصمة بغداد مساء الاربعاء.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن بورصة الكفاح والحارثية المركزية اقفلت، مساء اليوم، في بغداد على 148100 دينار عراقي مقابل كل 100 دولار .

وسجلت البورصة صباح هذا اليوم 148200 ديناراً لكل 100 دولار.

وأشار مراسلنا إلى أن اسعار البيع والشراء استقرت في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد، حيث بلغ سعر البيع 148500 ديناراً، بينما بلغت اسعار الشراء 147500 ديناراً لكل 100 دولار امريكي.