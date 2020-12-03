انخفاض اسعار صرف الدولار في بغداد و كوردستان

شفق نيوز/ انخفضت أسعار صرف الدولار في اسواق بغداد وكوردستان اليوم الخميس 3 كانون الأول 2020.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن بورصة الكفاح المركزية في بغداد سجلت، اليوم، 125300 دينار عراقي مقابل 100 دولار امريكي، وسجلت بورصة الحارثية السعر نفسه.

بعد أن سجلت بورصة الكفاح المركزية في بغداد يوم امس الاربعاء 125550 ديناراً عراقياً مقابل 100 دولار امريكي.

وأشار مراسلنا إلى أن اسعار البيع والشراء انخفضت ايضا في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد حيث بلغ سعر البيع 125750 ديناراً عراقياً، بينما بلغت اسعار الشراء 124750 ديناراً لكل 100 دولار امريكي.

أما في اربيل عاصمة اقليم كوردستان فقد شهدت اسعار الدولار انخفاضا ايضا حيث بلغ سعر البيع 125200 لكل مائة دولار، والشراء وبواقع 125000 لكل مائة دولار امريكي.