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انخفاض اسعار صرف الدولار في بغداد وإقليم كوردستان

Category: اقتصـاد

Date: 2022-10-16T07:21:51+0000
انخفاض اسعار صرف الدولار في بغداد وإقليم كوردستان

شفق نيوز/ انخفضت أسعار صرف الدولار الأمريكي مقابل الدينار العراقي، اليوم الأحد، في البورصة الرئيسية بالعاصمة بغداد، وفي اقليم كوردستان.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن بورصة الكفاح والحارثية المركزية في بغداد، سجلتا صباح اليوم 147500 دينار عراقي مقابل 100 دولار أمريكي.

فيما كانت الاسعار ليوم امس السبت 147700 دينار عراقي مقابل 100 دولار امريكي.

وأشار مراسلنا إلى أن اسعار البيع والشراء انخفضت في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد، حيث بلغ سعر البيع 148000 دينار عراقي لكل 100 دولار امريكي، بينما بلغت أسعار الشراء 147000 دينار عراقي لكل 100 دولار امريكي.

أما في اربيل عاصمة اقليم كوردستان، فقد شهدت اسعار الدولار انخفاضا ايضا، حيث بلغ سعر البيع 147850 دينارا لكل 100 دولار امريكي، وبلغ سعر الشراء 147750 دينارا لكل 100 دولار امريكي.

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