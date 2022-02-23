انخفاض اسعار صرف الدولار في بغداد وإقليم كوردستان

شفق نيوز/ تراجعت أسعار صرف الدولار الأمريكي مقابل الدينار العراقي، يوم الاربعاء، في البورصة الرئيسية بالعاصمة بغداد، وفي اقليم كوردستان.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن بورصة الكفاح والحارثية المركزية في بغداد، سجلت صباح اليوم 146100 دينار عراقي مقابل 100 دولار أمريكي.

فيما سجلت اسعار صرف الدولار صباح يوم امس الثلاثاء في بغداد 146600 دينار عراقي مقابل 100 دولار امريكي.

وأشار مراسلنا إلى أن اسعار البيع والشراء انخفضت في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد، حيث بلغ سعر البيع 147000 دينار عراقي لكل 100 دولار امريكي، بينما بلغت أسعار الشراء 145000 دينار عراقيا لكل 100 دولار امريكي.

أما في اربيل عاصمة اقليم كوردستان، فقد شهدت اسعار الدولار انخفاضا ايضا، حيث بلغ سعر البيع 146350 ديناراً لكل 100 دولار امريكي، وبلغ سعر الشراء 146000 دينار لكل 100 دولار امريكي.