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انخفاض اسعار صرف الدولار في بغداد و إقليم كوردستان

Category: اقتصـاد

Date: 2022-02-03T07:11:25+0000
انخفاض اسعار صرف الدولار في بغداد و إقليم كوردستان

شفق نيوز/ انخفضت أسعار صرف الدولار الأمريكي مقابل الدينار العراقي، يوم الخميس، في البورصة الرئيسية بالعاصمة بغداد، وفي اقليم كوردستان.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن بورصة الكفاح والحارثية المركزية في بغداد، سجلت صباح اليوم 147750 ديناراً عراقياً مقابل 100 دولار أمريكي.

فيما سجلت الأسعار ليوم امس الاربعاء 147825 ديناراً عراقياً مقابل 100 دولار أمريكي.

وأشار مراسلنا إلى أن اسعار البيع والشراء استقرت في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد، حيث بلغ سعر البيع 148250 ديناراً عراقياً لكل 100 دولار امريكي، بينما بلغت أسعار الشراء 147250 دينارا عراقيا لكل 100 دولار امريكي.

أما في اربيل عاصمة اقليم كوردستان، فقد شهدت اسعار الدولار انخفاضا ايضا، حيث بلغ سعر البيع 147900 دينار لكل 100 دولار امريكي، وبلغ سعر الشراء 147750 ديناراً لكل 100 دولار امريكي.

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