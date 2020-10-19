انخفاض اسعار صرف الدولار في بغداد وكوردستان

شفق نيوز/ انخفضت أسعار صرف الدولار في اسواق بغداد وكوردستان خلال تعاملات يوم الإثنين.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن بورصة الكفاح المركزية في بغداد سجلت، 124600 دينار عراقي مقابل 100 دولار أمريكي، كما سجلت بورصة الحارثية ببغداد 124550 دينار مقابل 100 دولار.

وسجلت بورصة الكفاح ليوم أمس الأحد 125100 دينار عراقي مقابل 100 دولار أمريكي.

وأشار مراسلنا إلى أن اسعار البيع والشراء انخفضت أيضا في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد حيث بلغ سعر البيع 125000 دينار عراقي، بينما بلغت أسعار الشراء 124000 دينار لكل 100 دولار أمريكي.

أما في اربيل عاصمة اقليم كوردستان فقد شهدت اسعار الدولار انخفاضا حيث بلغ سعر البيع 124500 لكل مائة دولار، والشراء وبواقع 124000 لكل مائة دولار أمريكي.



