سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

تقارير وتحليلات

مقـالات

انخفاض اسعار صرف الدولار في بغداد وكوردستان

Category: اقتصـاد

Date: 2020-10-19T07:49:57+0000
انخفاض اسعار صرف الدولار في بغداد وكوردستان

شفق نيوز/ انخفضت أسعار صرف الدولار في اسواق بغداد وكوردستان خلال تعاملات يوم الإثنين.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن بورصة الكفاح المركزية في بغداد سجلت، 124600 دينار عراقي مقابل 100 دولار أمريكي، كما سجلت بورصة الحارثية ببغداد 124550 دينار مقابل 100 دولار.

وسجلت بورصة الكفاح ليوم أمس الأحد 125100 دينار عراقي مقابل 100 دولار أمريكي.

وأشار مراسلنا إلى أن اسعار البيع والشراء انخفضت أيضا في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد حيث بلغ سعر البيع 125000 دينار عراقي، بينما بلغت أسعار الشراء 124000 دينار لكل 100 دولار أمريكي.

أما في اربيل عاصمة اقليم كوردستان فقد شهدت اسعار الدولار انخفاضا حيث بلغ سعر البيع 124500 لكل مائة دولار، والشراء وبواقع 124000 لكل مائة دولار أمريكي.


related

اسعار الدولار في بغداد وكوردستان تعاود الارتفاع

Date: 2020-10-06 07:35:45
اسعار الدولار في بغداد وكوردستان تعاود الارتفاع

ارتفاع سعر الدولار في بغداد واربيل

Date: 2020-08-12 07:43:55
ارتفاع سعر الدولار في بغداد واربيل

ارتفاع اسعار صرف الدولار في بغداد وفي كوردستان

Date: 2020-10-14 08:01:25
ارتفاع اسعار صرف الدولار في بغداد وفي كوردستان

ارتفاع اسعار صرف الدولار في بغداد وكوردستان

Date: 2020-09-15 07:37:48
ارتفاع اسعار صرف الدولار في بغداد وكوردستان

اسعار صرف الدولار في بغداد وكوردستان تواصل ارتفاعها

Date: 2020-10-01 07:32:28
اسعار صرف الدولار في بغداد وكوردستان تواصل ارتفاعها

ارتفاع اسعار صرف الدولار في بغداد وثباتها في كوردستان

Date: 2020-09-22 07:51:04
ارتفاع اسعار صرف الدولار في بغداد وثباتها في كوردستان

ارتفاع اسعار صرف الدولار في بغداد واستقرارها في كوردستان

Date: 2020-09-02 07:24:21
ارتفاع اسعار صرف الدولار في بغداد واستقرارها في كوردستان

استمرار ارتفاع اسعار صرف الدولار في بغداد وكوردستان

Date: 2020-09-30 07:38:36
استمرار ارتفاع اسعار صرف الدولار في بغداد وكوردستان